Не забудьте парасольку! Свіжий прогноз погоди в Україні на 8 листопада

У понеділок, 8 листопада, на території України очікується сонячна погода. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Погода на 8 листопада
В Україні 8 листопада очікується прохолодна, але сонячна погода. Дощі синоптики прогнозують у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
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Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів тепла, а вдень досягне 10-12 градусів.
Окрім того, очікується південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Яка погода буде у листопаді?
За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться швидше зимовою, ніж осінньою.
У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.
Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.
У листопаді може випасти перший сніг
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, та вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.
Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.