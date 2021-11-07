Не забудьте парасольку! Свіжий прогноз погоди в Україні на 8 листопада

Температура повітря вдень досягне 10-12 градусів

Дощова погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 8 листопада, на території України очікується сонячна погода. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 8 листопада

В Україні 8 листопада очікується прохолодна, але сонячна погода. Дощі синоптики прогнозують у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів тепла, а вдень досягне 10-12 градусів.

Окрім того, очікується південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться швидше зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

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Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

У листопаді може випасти перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, та вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.

Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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