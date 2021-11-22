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Непогода надвигается: где ее ждать завтра в Украине – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 ноября, 16:00
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В некоторых областях Украины осадки будут в виде дождя и мокрого снега
Погода в Украине на 23 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 23 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 ноября, в Украине станет холоднее. Будут осадки, а температура поднимется максимум до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Какая будет температура

23 ноября в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит лишь +1 – +5 градусов, а на северо-востоке иногда даже 0-3 градуса мороза.

В южной части и на Закарпатье будет +6 – +11 градусов.

Где будут осадки

Осадки должны быть в западных, северных областях, в южной части, а также в Луганской области и на Донбассе.

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В центральных областях и в Харьковской области существенные осадки маловероятны.

На западе Украины после дождя и мокрого снега, которые более возможны в ближайшую ночь, в течение дня прекратятся, но будет сильный северо-западный ветер.

Погода в Украине на 23 ноября. Фото Наталии Диденко
Погода в Украине на 23 ноября. Фото Наталии Диденко

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В Карпатах выпало до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", – говорится в сообщении.

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