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СЬОГОДНІ Новини України

Негода насувається: де на неї чекати завтра в Україні – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 листопада, 16:00
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У деяких областях України опади будуть у вигляді дощу та мокрого снігу
Погода в Україні на 23 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 23 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 листопада, в Україні стане холодніше. Будуть опади, а температура підніметься максимум до 11 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Яка буде температура

23 листопада у більшості областей температура повітря протягом дня становитиме лише +1 – +5 градусів, а на північному сході іноді навіть 0-3 градуси морозу.

У південній частині та на Закарпатті буде +6 – +11 градусів.

Де будуть опади

Опади мають бути у західних, північних областях, у південній частині, а також у Луганській області та на Донбасі.

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У центральних областях та Харківській області істотні опади малоймовірні.

На заході України після дощу та мокрого снігу, які можливі найближчої ночі, протягом дня припиняться, але буде сильний північно-західний вітер.

Погода в Україні на 23 листопада. Фото Наталії Діденко
Погода в Україні на 23 листопада. Фото Наталії Діденко

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У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

"Станом на 11:45 20.11.2021 р. Піп Іван Чорногорський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намету снігу до 1 м", – йдеться у повідомленні.

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