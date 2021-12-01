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Непогода в Украине: более 50 населенных пунктов в пяти областях остались без света

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 декабря, 08:40
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К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
На Украину надвигается непогода
На Украину надвигается непогода / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за порывов ветра и мокрого снега в Украине обесточен ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 56 населенных пунктов в 5 областях (Ивано-Франковская – 37, Черниговская – 8, Черновицкая – 6, Закарпатская – 3 и Донецкая – 2", – говорится в заявлении спасателей.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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