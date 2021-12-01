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СЬОГОДНІ Новини України

Негода в Україні: понад 50 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 08:40
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На Україну насувається негода
На Україну насувається негода / Фото: Колаж: Сьогодні

Через пориви вітру та мокрий сніг в Україні знеструмлено низку населених пунктів.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 56 населених пунктів у 5 областях (Івано-Франківська – 37, Чернігівська – 8, Чернівецька – 6, Закарпатська – 3 та Донецька – 2") , – йдеться у заяві рятувальників.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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