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Ни единой ошибки! Кто стал победителем всеукраинского радиодиктанта "Слідом за пам'яттю"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 13:32
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Жительница Волыни отправила на проверку диктант – она единственная, кто написал его без ошибок
Кто написал радиодиктант без ошибок
Кто написал радиодиктант без ошибок / Фото: Коллаж: Сегодня

Победительницей Радиодиктанта национального единства, который прошел 9 ноября в Украине, стала жительница села Комарово Волынской области Галина Шура, работница учебно-воспитательного комплекса.

Результаты диктанта объявили на Украинском радио.

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Она единственная, кто в присланной работе не сделал ни одной ошибки.

Напомним, текст диктанта в этом году написал и прочитал украинский писатель Юрий Андрухович. Диктант писали все желающие.

Каким был диктант в этом году

Слідом за пам'яттю

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Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

радиодиктант
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