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Жодної помилки! Хто став переможцем всеукраїнського радіодиктанту "Слідом за пам'яттю"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 13:32
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Жителька Волині відправила на перевірку диктант – вона єдина, хто написав його без помилок
Хто написав радіодиктант без помилок
Хто написав радіодиктант без помилок / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможницею Радіодиктанту національної єдності, який відбувся 9 листопада в Україні, стала жителька села Комарове Волинської області Галина Шура, працівниця навчально-виховного комплексу.

Результати диктанту оголосили на Українському радіо.

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Вона єдина, хто у надісланій роботі не зробив жодної помилки.

Нагадаємо, цьогорічний текст диктанту написав і прочитав український письменник Юрій Андрухович. Диктант писали всі охочі.

Яким був цьогорічний диктант

Слідом за пам'яттю

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Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

радиодиктант
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