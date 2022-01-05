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Ни одного выстрела. На Донбассе уже больше суток сохраняется "тишина"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 07:14
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Оккупанты временно приостановили обстрелы украинских военных
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов.
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ситуация предыдущих суток

3 января со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий.

Где стреляли?

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  • В сторону Светлодарска открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
  • В направлении Лебединского стреляли из стрелкового оружия.
  • Вблизи Шумов стреляли из автоматических станочных гранатометов.

Боевики усиливают позиции

По данным украинской разведки, за период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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