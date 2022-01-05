Ни одного выстрела. На Донбассе уже больше суток сохраняется "тишина"

Оккупанты временно приостановили обстрелы украинских военных

Сутки на Донбассе прошли без обстрелов. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Реклама

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ситуация предыдущих суток

3 января со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий.

Где стреляли?

Реклама

В сторону Светлодарска открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского стреляли из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов стреляли из автоматических станочных гранатометов.

Боевики усиливают позиции

По данным украинской разведки, за период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

Раньше мы писали: