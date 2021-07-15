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"Никто не воздержался": в "Слуге народа" уже точно определились с заменой Авакову

15 июля 2021 14:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Слуги народа проведут заседание фракции, после которого передадут Шмыгалю подписи с предложением кандидатуры на пост главы МВД

Слуги народа поддерживают назначение Монастырского. Коллаж "Сегодня"

Слуги народа поддерживают назначение Монастырского. Коллаж "Сегодня"

После отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, фракция "Слуга народа" полностью поддерживает назначение на эту должность своего коллегу, главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. "Слуги" готовят обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает УНИАН.

По ее словам, уже собраны 226 подписей "слуг народа" под представлением от фракции премьеру с предложением назначить главой МВД Монастырского.

"Не видела ни одного человека, который бы воздержался", – сказала Кравчук.

Она добавила, что сегодня состоится заседание фракции и подписи будут переданы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а он уже внесет в парламент представление относительно кандидатуры Монастырского.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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