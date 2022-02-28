Новая тактика: российские оккупанты прикрываются флагом Украины

Российская армия, которая с 24 февраля топчет украинскую землю, начала прибегать к новой тактике – они начали использовать государственную символику Украины.
Об этом сообщается Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
Маскировка
"В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области. Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", – предупредил Залужный.
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