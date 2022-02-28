Нова тактика: російські окупанти прикриваються прапором України

Під таким маскуванням вони нападають на позиції оборони

У російських окупантів так підгорає, що вони почали використовувати наш прапор / Колаж "Сьогодні"

Російська армія, яка з 24 лютого топче українську землю, почала вдаватися до нової тактики – вони почали використовувати державну символіку України.

Про це повідомляється Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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Маскування

"З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н. п. Перемога, Нова Басань у Київській області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області. Крім того, зафіксовано випадки, коли супротивник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися. Однак після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження", – попередив Залужний.

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