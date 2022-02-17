Новые детали о вторжении РФ и поддержка Украины от Грузии — главные новости за ночь

Россия может начать вторжение в Украину через реку Припять, а известные грузины поддержали нашу страну в сложные времена

Армия РФ может вторгнуться через Припять, а грузины записали видео со словами поддержки Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Разведка США: Армия России вторгнется через речку Припять

Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через речку Припять возвели в течение двух последних дней.

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Мост заметили со спутников/Фото: коллаж: "Сегодня"

Такого не было давно: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

В Украине впервые за многие годы в сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. За два дня число аварий сократилось на 46%.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что количество летальных ДТП уменьшилось/Фото: коллаж: "Сегодня"

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В РФ рассказали, когда могут отвести войска от границы с Украиной

Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.

Войска РФ могут вернуться на свои обычные позиции уже скоро/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Успех Украины — это успех Грузии": известные грузины записали чувственное видео в поддержку Украины

В Грузии известные певцы, актеры, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения Российской Федерации. Ролик сопровождал гимн нашей страны, а его участники разговаривали исключительно на украинском языке.

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