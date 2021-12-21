Новый год без елки? Куда увезли праздничное дерево Мариуполя, которое рухнуло на людей

Его обещают отреставрировать в кратчайшие сроки и вернуть в Мариуполь

19 декабря елка упала прямо на людей, которые гуляли на площади. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно продолжение истории с новогодней елкой в Мариуполе. В воскресенье 19 декабря она рухнула прямо на людей.

Об этом сообщают Новости Одессы.

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После опасного инцидента елку отправили в Одессу. Там ее отремонтируют и оправят назад в Мариуполь.

"В Одессу привезли на "рихтовку" новогоднюю елку из Мариуполя, которая рухнула и чудом не прибила никого из тех, кто пришел с детьми посмотреть на новогоднее волшебство. Каркас елки обещают усилить в кратчайшие сроки и отправить обратно в Мариуполь", - говорится в сообщении.

Что случилось с елкой

На Театральной площади Мариуполя вечером 19 декабря упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов после официального открытия.

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Из-за сильного ветра дерево не выдержало своего веса и рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.

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