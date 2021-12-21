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Новий рік без ялинки? Куди відвезли святкове дерево Маріуполя, яке звалилося на людей

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 13:37
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Його обіцяють відреставрувати в найкоротші терміни та повернути в Маріуполь
19 грудня ялинка впала прямо на людей, які гуляли площею.
19 грудня ялинка впала прямо на людей, які гуляли площею. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо продовження історії з новорічною ялинкою у Маріуполі. У неділю 19 грудня вона звалилася прямо на людей.

Про це повідомляють Новини Одеси.

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Після небезпечного інциденту ялинку відправили до Одеси. Там її відремонтують та відправлять назад до Маріуполя.

"В Одесу привезли на "рихтування" новорічну ялинку з Маріуполя, яка впала і дивом не прибила нікого з тих, хто прийшов з дітьми подивитися на новорічне чарівництво. Каркас ялинки обіцяють посилити в найкоротші терміни і відправити назад до Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

Що трапилося з ялинкою

На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин після офіційного відкриття.

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Через сильний вітер дерево не витримало своєї ваги і впало на землю. Люди, які були тим часом поблизу, встигли відбігти убік.

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