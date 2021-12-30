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Новый год без пьяных за рулем. Какие штрафы ждут нарушителей – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 18:22
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Полиция настоятельно советует отделить употребление алкоголя от вождения
Штрафы за управление в состоянии опьянения составляют 34 тысячи гривен.
Штрафы за управление в состоянии опьянения составляют 34 тысячи гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

За день до Нового года полиция решила напомнить, что не следует совмещать употребление алкогольных напитков с управлением автомобилем. За это предусмотрены немалые штрафы, если же водителя просто поймают под хмельком и он не устроит ДТП.

Размеры штрафов напомнили в пресс-службе Патрульной полиции.

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"Празднуйте ответственно. Ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения, ведь последствия могут быть роковыми", – говорят полицейские.

Штрафы за управление в состоянии опьянения:

  • по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения) КУоАП – штраф 17 000 гривен с лишением права управления в год).
  • по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП – штраф 34 000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такого).
  • по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП – 51 000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства).
  • по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34 000 гривен или административный арест срок на пятнадцать суток с лишением права управления на 3 года).

"Празднование" за рулем

В Харькове девушка-водитель пила шампанское, пока ехала на авто по заснеженной дороге. Все "веселости" пассажир девушки снимал на видео и публиковал в Сети. На видео видно, что на улице было темно. Водитель держала в одной руке руль, а в другой – бутылку шампанского. Она ехала по дороге и в то же время употребляла алкоголь.

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Раньше мы писали:

  • В Украине на новогодние праздники полицейские усилят контроль за водителями. Копы не будут допускать, чтобы те садились за руль пьяными.
  • Рекомендуемой дозы не существует. Как провести Новый год без алкоголя – советы.

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