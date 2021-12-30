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СЬОГОДНІ Новини України

Новий рік без п'яних за кермом. Які штрафи чекають на порушників – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 18:22
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Поліція наполегливо радить відокремити вживання алкоголю від кермування автомобілем
Штрафи за керування у стані сп'яніння сягають 34 тисяч гривень.
Штрафи за керування у стані сп'яніння сягають 34 тисяч гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

За день до Нового року поліція вирішила нагадати, що не слід поєднувати вживання алкогольних напоїв з кермуванням автомобілем. За це передбачені немалі штрафи, якщо ж водія просто зловлять напідпитку і він не влаштує ДТП.

Розміри штрафів нагадали у пресслужбі Патрульної поліції.

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"Святкуйте відповідально. У жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, адже наслідки можуть бути фатальними", – говорять поліцейські.

Штрафи за керування у стані сп’яніння:

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП – штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на рік).
  • за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП – штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).
  • за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП – 51 000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу).
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування на 3 роки).

"Святкування" за кермом

У Харкові дівчина-водій пила шампанське, поки їхала на авто засніженою дорогою. Усі "веселощі" пасажир дівчини знімав на відео та публікував у Мережі. На відео видно, що на вулиці було темно. Водійка тримала в одній руці кермо, а в іншій – пляшку шампанського. Вона їхала дорогою і водночас вживала алкоголь.

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Раніше ми писали:

  • В Україні на новорічні свята поліцейські посилять контроль за водіями. Копи не допускатимуть, щоб ті сідали за кермо п'яними.
  • Рекомендованої дози не існує. Як провести Новий рік без алкоголю – поради.

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