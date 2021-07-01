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  1. Последние новости Украины

Из НБУ бегут руководители, а в США умер экс-глава Пентагона – главные новости за ночь

1 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из Нацбанка продолжают сбегать сотрудники, в США умер бывший глава Пентагона, а Киев распустил службу перевозок – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Из НБУ продолжают увольняться руководители

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После того как из Национального банка Украины решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования, о своем решении завершить работу в НБУ заявил и директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

Нацбанк и Виталий Ваврищук / коллаж "Сегодня"

Нацбанк и Виталий Ваврищук / коллаж "Сегодня"

Роспуск Коммунальной службы перевозок

Киевские власти уволили руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря, а также сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия всем работникам Службы. В чем причина – читайте в нашем материале.

Смерть экс-главы Пентагона

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В Соединенных Штатах на 89-м году жизни скончался бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд, который дважды занимал этот пост и руководил операциями США в Ираке и Афганистане.

Дональд Рамсфелд

Дональд Рамсфелд / Фото: REUTERS

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Задержка поездов из-за непогоды

Укрзализныця предупредила, что в связи со сложными погодными условиями в Украине возможны задержки на час и более некоторых поездов. В новости – список маршрутов, на которые следует обратить внимание.

"Погром" на госдачах в Конче-Заспе

Некоторые экс-чиновники, которых выселили с государственных дач в Конче-Заспе в связи с "большим переселением" Владимира Зеленского, оставили после себя разбитые стены, ободранные обоии убытки на сотни тысяч гривен. А некоторые еще и требуют компенсации.

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О чем говорили в Украине и мире 30 июня, смотрите в новостях "Сегодня":

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