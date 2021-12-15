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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Одна область может вернуться в красную зону, а Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 06:00
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В Одесской области растет количество больных COVID-19, а Украина получит деньги на энергоэффективность
В Одесской области бушует COVID-19, а Украина получит 300 млн евро от Международного банка/Коллаж: "Сегодня"
В Одесской области бушует COVID-19, а Украина получит 300 млн евро от Международного банка/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Количество больных растет: в Украине одна область может вернуться в красную зону

Одесская область снова может вернуться в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. Сейчас в регионе следят за динамикой распространения COVID-19.

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В области до сих пор реанимационные койки загружены на 100%/Коллаж: "Сегодня"
В области до сих пор реанимационные койки загружены на 100%/Коллаж: "Сегодня"

Лежала без сознания посреди улицы: в Польше полицейские чудом спасли украинку

В Польше полицейским удалось спасти 41-летнюю украинку, которая потеряла сознание на улице. Почему женщине стало плохо — не известно. Правоохранителям за несколько минут удалось восстановить сердечно-легочную деятельность женщины.

Правоохранители возобновили сердечно-легочную деятельность женщины до приезда скорой помощи/Коллаж: "Сегодня"
Правоохранители возобновили сердечно-легочную деятельность женщины до приезда скорой помощи/Коллаж: "Сегодня"

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Российские наемники в очередной раз нарушили режим тишины: ранен украинский военный

Российские наемники не прекращают нарушать режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате был ранен украинский военный.

Боевики не востоке не прекращают обстреливать украинские позиции/Коллаж: "Сегодня"
Боевики не востоке не прекращают обстреливать украинские позиции/Коллаж: "Сегодня"

Всемирный банк предоставит Украине 300 млн евро: на что пойдут средства

Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности. Решение о предоставлении денег будет принято 17 декабря.

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Деньги выделят на энергоэффективность/Коллаж: "Сегодня"
Деньги выделят на энергоэффективность/Коллаж: "Сегодня"

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