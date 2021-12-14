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Лежала без сознания посреди улицы: в Польше полицейские чудом спасли украинку

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 22:53
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Женщину обнаружила прохожая, которая выгуливала собаку
Правоохранители возобновили сердечно-легочную деятельность женщины до приезда скорой помощи/Коллаж: "Сегодня"
Правоохранители возобновили сердечно-легочную деятельность женщины до приезда скорой помощи/Коллаж: "Сегодня"

В Польше полицейским удалось спасти 41-летнюю украинку, которая потеряла сознание на улице. Почему женщине стало плохо — не известно.

Об этом сообщает местная полиция.

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Детали

Женщина лежала без сознания возле дома возле скамейки. Женщина ни на что не реагировала, у нее отсутствовали дыхание и пульс. Поздно вечером 12 декабря ее увидела прохожая, которая выгуливала свою собаку.

Оказание помощи

Первую медицинскую помощь украинке оказали полицейские. Им за несколько минут удалось восстановить сердечно-легочную деятельность женщины, однако ее состояние оставалось нестабильным. На место инцидента вызвали скорую помощь и спасателей.

Что делать, если у человека отсутствует дыхание?

Если у человека отсутствует дыхание и нет пульса нужно выполнить действия, которые могут спасти ему жизнь.

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Нужно начать сердечно-легочную реанимацию:

  • выполнить 30 нажатий на грудную клетку глубиной не менее 5 см (не более 6 см), с частотой 100 нажатий (не более 120) за минуту;
  • выполнить 2 вдоха с использованием маски-клапана, дыхательной маски и тому подобное. При отсутствии защитных средств можно не выполнять искусственное дыхание, а проводить только надавливание на грудную клетку. Выполнение двух вдохов должно длиться не более 5 секунд;
  • попеременно повторять предыдущие два пункта до приезда скорой. Менять человека, который проводит надавливание на грудную клетку каждые 2 минуты.

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