Лежала без свідомості посеред вулиці: у Польщі поліцейські дивом врятували українку

Жінку виявила перехожа, яка вигулювала собаку

Правоохоронці відновили серцево-легеневу діяльність жінки до приїзду швидкої допомоги/Колаж: "Сьогодні"

У Польщі поліцейським вдалося врятувати 41-річну українку, яка знепритомніла на вулиці. Чому жінці стало зле — не відомо.

Про це повідомляє місцева поліція.

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Деталі

Жінка лежала без свідомості поблизу будинку біля лавки. Жінка ні на що не реагувала, у неї були відсутні дихання та пульс. Пізно ввечері 12 грудня її побачила перехожа, яка вигулювала свого собаку.

Надання допомоги

Першу медичну допомогу українці надали поліцейські. Їм за декілька хвилин вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки, однак її стан залишався нестабільним. На місце інциденту викликали швидку допомогу та рятувальників.

Що робити, якщо у людини відсутнє дихання?

Якщо у людини відсутнє дихання та немає пульсу потрібно виконати дії, які можуть врятувати їй життя.

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Треба негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію:

виконати 30 натискань на грудну клітку глибиною не менше 5 см (не більше 6 см), з частотою 100 натискань (не більше 120) за хвилину;

виконати 2 вдихи з використанням маски-клапану, дихальної маски тощо. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а проводити тільки натискання на грудну клітку. Виконання двох вдихів повинно тривати не більше 5 секунд;

поперемінно повторювати попередні два пункти до приїзду швидкої. Змінювати особу, що проводить натиснення на грудну клітку, кожні 2 хвилини.

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