Одна область може повернутися до "червоної зони", а Світовий банк виділить Україні 300 млн євро — головні новини за ніч

На Одещині зростає кількість хворих на COVID-19, а Україна отримає гроші на енергоефективність

В Одеській області бушує COVID-19, а Україна отримає 300 млн євро від Міжнародного банку/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Кількість хворих зростає: в Україні одна область може повернутися до "червоної зони"

Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Зараз у регіоні стежать за динамікою розповсюдження COVID-19.

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В області досі реанімаційні ліжка завантажені на 100%/Колаж: "Сьогодні"

Лежала непритомна посеред вулиці: у Польщі поліцейські дивом врятували українку

У Польщі поліцейським вдалося врятувати 41-річну українку, яка знепритомніла на вулиці. Чому жінці стало погано – не відомо. Правоохоронцям за кілька хвилин вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки.

Правоохоронці відновили серцево-легеневу діяльність жінки до приїзду швидкої допомоги/Колаж: "Сьогодні"

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Російські найманці вкотре порушили режим тиші: поранено українського військового

Російські найманці не перестають порушувати режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті був поранений український військовий.

Бойовики на сході не припиняють обстрілювати українські позиції/Колаж: "Сьогодні"

Світовий банк надасть Україні 300 млн євро: на що підуть кошти

Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності. Рішення про надання грошей буде ухвалено 17 грудня.

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