Одна область може повернутися до "червоної зони", а Світовий банк виділить Україні 300 млн євро — головні новини за ніч

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Кількість хворих зростає: в Україні одна область може повернутися до "червоної зони"
Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Зараз у регіоні стежать за динамікою розповсюдження COVID-19.
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У Польщі поліцейським вдалося врятувати 41-річну українку, яка знепритомніла на вулиці. Чому жінці стало погано – не відомо. Правоохоронцям за кілька хвилин вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки.
Російські найманці вкотре порушили режим тиші: поранено українського військового
Російські найманці не перестають порушувати режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті був поранений український військовий.
Світовий банк надасть Україні 300 млн євро: на що підуть кошти
Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності. Рішення про надання грошей буде ухвалено 17 грудня.