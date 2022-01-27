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Одним абзацем. Вспоминаем самые жуткие ДТП в Украине за последнее время

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 января, 09:21
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Одна из самых частых причин ДТП — нарушение правил дорожного движения
В Украине участились ДТП/Коллаж: "Сегодня"
В Украине участились ДТП/Коллаж: "Сегодня"

В последнее время в Украине участились случаи жутких дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, из-за инцидентов погибали люди.

Вспоминаем три самых страшных ДТП за последнее время

В понедельник утром, 24 января, в поселке Калиновка Фастовского района Киевской области, на автодороге "Киев-Одесса" произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль "Daewoo Lanos" протаранил грузовик Mercedes-Benz. Удар был такой силы, что легковушку раздавило словно жестянку. Водителю – 23, он из Житомирской области. Пассажирам – парню и двум девушкам – не было и 25. Все они погибли. Ехали в Киев из села на заработки. Эксперты говорят, что, скорее всего, в ДТП виноват водитель Daewoo Lanos. Другая жуткая авария произошла 25 января в Харьковской области вблизи города Люботин. Из-за столкновения внедорожника с фурой, водителя первого транспортного средства разорвало на куски. Как стало известно, из-за удара во внедорожника снесло крышу. Еще одно ужасное ДТП произошло под Одессой на трассе Вилково – Приморское. Утром, 26 января, 40-летний водитель HONDA Accord был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, поэтому он взлетел в кювет. Мужчина смог выбраться из перевернутого автомобиля самостоятельно и практически не пострадал. У него порез на руке и переохлаждение. Но 27-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте. Ее голову зажало под аркой двери машины. Как выяснилось, девушка не была пристегнута ремнем безопасности.

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