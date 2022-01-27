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СЬОГОДНІ Новини України

Одним абзацом. Згадуємо найстрашніші ДТП в Україні за останній час

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 09:21
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Одна з найчастіших причин ДТП — порушення правил дорожнього руху
В Україні почастішали ДТП/Колаж: "Сьогодні"
В Україні почастішали ДТП/Колаж: "Сьогодні"

Останнім часом в Україні почастішали випадки моторошних дорожньо-транспортних пригод. На жаль, через інциденти гинули люди.

Згадуємо три найстрашніші ДТП за останній час

У понеділок вранці, 24 січня, у селищі Калинівка Фастівського району Київської області, на автодорозі "Київ-Одеса" сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль "Daewoo Lanos" протаранив вантажівку Mercedes-Benz. Удар був такої сили, що легковик розплющило немов бляшанку. Водієві – 23, він із Житомирщини. Пасажирам – хлопцеві та двом дівчатам – не було й 25. Всі вони загинули. Їхали до Києва з села на заробітки. Експерти кажуть, що, скоріше за все, у ДТП винен водій "Daewoo Lanos". Інша моторошна аварія сталася 25 січня в Харківській області поблизу міста Люботин. Через зіткнення позашляховика з фурою, водія першого транспортного засобу розірвало на шматки. Як стало відомо, через удар в позашляховика знесло дах. Ще одна жахлива ДТП сталася під Одесою на трасі Вилкове – Приморське. Вранці 26 січня 40-річний водій HONDA Accord був у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням, тому він злетів у кювет. Чоловік зміг вибратися з перевернутого автомобіля самостійно і він практично не постраждав. У нього поріз на руці та переохолодження. Але 27-річна пасажирка померла від отриманих травм на місці. Її голову затиснуло під аркою дверей машини. Як з'ясувалося, дівчина не була пристебнута ременем безпеки.

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