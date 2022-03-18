Оккупанты обстреляли Сумы: погибла студентка и предприниматель-волонтер

Список преступлений военных РФ растет

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.

Об этом сообщила корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик.

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По ее словам, тогда же погиб местный предприниматель, доставлявший товары в магазины, где был дефицит продуктов.

Ранее глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты начали ходить по дворам и забирать у людей мобильные телефоны. Такоже военные РФ забирают у местных жителей официально зарегистрированное оружие.

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