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Окупанти обстріляли Суми: загинула студентка та підприємець-волонтер

Павло Заяць Павло Заяць
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18 березня, 16:48
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Список злочинів військових РФ збільшується
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

Про це повідомила кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик.

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За її словами, тоді ж загинув місцевий підприємець, який доставляв товари до магазинів, де був дефіцит продуктів.

Раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти почали ходити по дворах та забирати у людей мобільні телефони. Також військові РФ забирають у місцевих жителів офіційно зареєстровану зброю.

Війна Росії в Україні 18 березня

  • У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.
  • Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.
  • Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
  • Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
  • Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

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