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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Омикрон" захватил Португалию, а Курц нашел работу в Силиконовой долине – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 декабря, 07:05
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В Португалии было зафиксировано 12 943 случая заражения, а Себастьян Курц почти как два месяца назад покинул должность канцлера
Курц не комментировал свое трудоустройство, Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. Коллаж "Сегодня"
Курц не комментировал свое трудоустройство, Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Литве расследуют слежку за днем рождения Шустера, на котором побывали Аваков и чета Гордон

Журналист и телеведущий Савик Шустер обратился в службы безопасности Украины и Литвы с заявлением о слежке за ним и его гостями во время празднования дня рождения в Вильнюсе. Шустер не верит в то, что все съемки осуществлялись журналистами. Уверен, что коллег из "Украинской правды" он бы обязательно заметил. Также отмечает, что фиксирование, скорее всего, проводилось с помощью профессионального оборудования.

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Шустер не верит в то, что все съемки осуществлялись журналистами. Коллаж "Сегодня"
Шустер не верит в то, что все съемки осуществлялись журналистами. Коллаж "Сегодня"

"Омикрон" захватил Португалию: темпы заражения стремительно растут

В Португалии "Омикрон" стал доминирующим штаммом COVID-19. Как сообщается, 61,5 процента случаев заражения, зафиксированных в среду, были связаны с "Омикроном". Количество умерших и госпитализаций в реанимационные отделения оставалось "стабильным".

Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. Коллаж "Сегодня"
Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. Коллаж "Сегодня"

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На Донбассе уже сутки "тишина": надолго ли и в чем причина

На Донбассе – сегодня тишина. Но почему украинские бойцы не связывают это с очередным новогодним перемирием – расскажет военный корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровский. Сегодня он посетил позиции наших защитников в заснеженном Зайцево.

Курц нашел работу в Силиконовой долине

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц будет работать в американской компании, вероятно, в Силиконовой долине. В частности, сообщается, что Курц подписал контракт в частном секторе. По информации Kronen-Zeitung, это должна быть менеджерская работа в Силиконовой долине, Курц начнет работать там с февраля. Многие крупные высокотехнологичные, ИТ и интернет-компании имеют свои штаб-квартиры в регионе к югу от Сан-Франциско.

Курц не комментировал свое трудоустройство. Коллаж "Сегодня"
Курц не комментировал свое трудоустройство. Коллаж "Сегодня"

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