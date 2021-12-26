Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини України

"Омікрон" захопив Португалію, а Курц знайшов роботу в Силіконовій долині – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 грудня, 07:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Португалії було зафіксовано 12 943 випадки зараження, а Себастьян Курц майже два місяці тому залишив посаду канцлера.
Курц не коментував своє працевлаштування, Симптоми Омікрона можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"
Курц не коментував своє працевлаштування, Симптоми Омікрона можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

У Литві розслідують стеження за вдень народження Шустера, на якому побували Аваков та подружжя Гордон

Журналіст та телеведучий Савік Шустер звернувся до служб безпеки України та Литви із заявою про стеження за ним та його гостями під час святкування дня народження у Вільнюсі. Шустер не вірить у те, що всі зйомки здійснювалися журналістами. Упевнений, що колег із "Української правди" він би обов'язково помітив. Також зазначає, що фіксування, найімовірніше, проводилося за допомогою професійного обладнання.

Реклама

Шустер не вірить у те, що всі зйомки здійснювалися журналістами. Колаж "Сьогодні"
Шустер не вірить у те, що всі зйомки здійснювалися журналістами. Колаж "Сьогодні"

"Омікрон" захопив Португалію: темпи зараження стрімко зростають

У Португалії "Омікрон" став домінуючим штамом COVID-19. Як повідомляється, 61,5 відсотка випадків зараження, зафіксованих у середу, були пов'язані з "Омікроном". Кількість померлих та госпіталізацій до реанімаційних відділень залишалося "стабільним".

Симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"
Симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"

Реклама

На Донбасі вже доба "тиша": чи надовго і в чому причина

На Донеччині – сьогодні тиша. Але чомусь українські бійці не пов'язують це з черговим новорічним перемир'ям – Розкаже військовий кореспондент "Сегодня" Олексій Кашпоровський. Сьогодні він відвідав позиції наших захисників у засніженому Зайцевому.

Курц знайшов роботу в Силіконовій долині

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц працюватиме в американській компанії, ймовірно, у Силіконовій долині. Зокрема, повідомляється, що Курц підписав контракт у приватному секторі. За інформацією Kronen-Zeitung, це має бути менеджерська робота в Силіконовій долині, Курц почне працювати там із лютого . Багато великих високотехнологічних, ІТ та інтернет-компанії мають свої штаб-квартири в регіоні на південь від Сан-Франциско.

Курц не коментував свого працевлаштування. Колаж "Сьогодні"
Курц не коментував свого працевлаштування. Колаж "Сьогодні"

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

37 765

захворіло за тиждень в Україні

-26%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти