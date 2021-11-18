Опасные детские игрушки в Украине и скандал с ЖКХ в Киеве — главные новости за ночь

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Могут даже покалечить: в Украине продают опасные детские игрушки
Многие детские игрушки, которые продаются в Украине, изготовлены в Китае и несоответствуют государственным стандартам качества. Из-за этого дети могут отравиться или получить травму. По информации Госпродпотребслужбы, более 70% "игрушечного рынка" Украины заполонили дешевые китайские изделия.
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Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов.
Известный художник Сергей Поярков спровоцировал ДТП: пострадавший водитель в больнице
В Киеве известный художник Сергей Поярков попал в ДТП. Мужчина мчался на внедорожнике на красный свет. Автопроисшествие произошло на улице Кирилловской. Как рассказали очевидцы, внедорожник начал заворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skoda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.
В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте дома за свой счет, а коммунальщики эту работу приписали себе
В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте многоэтажки за свой счет, а ЖКХ закрыло обращения граждан и заявило, что именно его работники заменили полотно. Перед мужчиной, который сам сделал ремонт, даже не извинились.