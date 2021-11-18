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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Опасные детские игрушки в Украине и скандал с ЖКХ в Киеве — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
18 ноября, 06:00
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В Украине продаются опасные игрушки из Китая, а в Киеве жилец многоэтажки выполнил ремонтную работу вместо коммунальщиков, а они приписали ее себе
Китайские игрушки, которые продают в Украине, могут навредить ребенку, а в Киеве ЖКХ солгало мужчине/Коллаж: Сегодня
Китайские игрушки, которые продают в Украине, могут навредить ребенку, а в Киеве ЖКХ солгало мужчине/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Могут даже покалечить: в Украине продают опасные детские игрушки

Многие детские игрушки, которые продаются в Украине, изготовлены в Китае и несоответствуют государственным стандартам качества. Из-за этого дети могут отравиться или получить травму. По информации Госпродпотребслужбы, более 70% "игрушечного рынка" Украины заполонили дешевые китайские изделия.

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Некоторые игрушки могут навредить ребенку/Коллаж: Сегодня
Некоторые игрушки могут навредить ребенку/Коллаж: Сегодня

Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов.

Арахамия рассказал, почему Зеленский не мог говорить правду / Коллаж "Сегодня"
Арахамия рассказал, почему Зеленский не мог говорить правду / Коллаж "Сегодня"

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Известный художник Сергей Поярков спровоцировал ДТП: пострадавший водитель в больнице

В Киеве известный художник Сергей Поярков попал в ДТП. Мужчина мчался на внедорожнике на красный свет. Автопроисшествие произошло на улице Кирилловской. Как рассказали очевидцы, внедорожник начал заворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skoda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.

Внедорожник художника врезался в автомобиль Skoda/Коллаж: Сегодня
Внедорожник художника врезался в автомобиль Skoda/Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте дома за свой счет, а коммунальщики эту работу приписали себе

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте многоэтажки за свой счет, а ЖКХ закрыло обращения граждан и заявило, что именно его работники заменили полотно. Перед мужчиной, который сам сделал ремонт, даже не извинились.

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В журнале выполненных работ коммунальщики написали, что именно они выполнили ремонтные работы в многоэтажке/Коллаж: Сегодня
В журнале выполненных работ коммунальщики написали, что именно они выполнили ремонтные работы в многоэтажке/Коллаж: Сегодня

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