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СЬОГОДНІ Новини України

Небезпечні дитячі іграшки в Україні та скандал із ЖКГ у Києві — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 листопада, 06:00
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В Україні продаються небезпечні іграшки з Китаю, а у Києві мешканець багатоповерхівки виконав ремонтну роботу замість комунальників, а вони приписали її собі
Китайські іграшки, які продають в Україні, можуть нашкодити дитині, а у Києві ЖКГ збрехало чоловіку/Колаж: Сьогодні
Китайські іграшки, які продають в Україні, можуть нашкодити дитині, а у Києві ЖКГ збрехало чоловіку/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Можуть навіть покалічити: в Україні продають небезпечні дитячі іграшки

Багато дитячих іграшок, які продаються в Україні, виготовлені в Китаї та не відповідають державним стандартам якості. Через це діти можуть отруїтися чи отримати травму. За інформацією Держпродспоживслужби, понад 70% "іграшкового ринку" України заполонили дешеві китайські вироби.

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Деякі іграшки можуть нашкодити дитині/Колаж: Сьогодні
Деякі іграшки можуть нашкодити дитині/Колаж: Сьогодні

Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію з "вагнерівцями"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації із затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи.

Арахамія розповів, чому Зеленський не міг говорити правду / Колаж "Сьогодні"
Арахамія розповів, чому Зеленський не міг говорити правду / Колаж "Сьогодні"

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Відомий художник Сергій Поярков спровокував ДТП: постраждалий водій у лікарні

У Києві відомий художник Сергій Поярков потрапив у ДТП. Чоловік мчав позашляховиком на червоне світло. Автопригода сталася на вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати із середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофора і протаранив автомобіль Skoda, який їхав по прямій на своє зелене світло.

Позашляховик художника врізався в автомобіль Skoda/Колаж: Сьогодні
Позашляховик художника врізався в автомобіль Skoda/Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті будинку власним коштом, а комунальники цю роботу приписали собі

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті багатоповерхівки власним коштом, а ЖКГ закрило звернення громадян і заявило, що саме його працівники замінили полотно. Перед чоловіком, який сам зробив ремонт, навіть не попросили вибачення.

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У журналі виконаних робіт комунальники написали, що саме вони виконали ремонтні роботи в багатоповерхівці/Колаж: Сьогодні
У журналі виконаних робіт комунальники написали, що саме вони виконали ремонтні роботи в багатоповерхівці/Колаж: Сьогодні

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