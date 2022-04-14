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"Оперировал и серийных убийц": Тодуров о том, нужно ли лечить российских оккупантов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 23:52
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Известный кардиохирург рассказал о работе украинских врачей во время войны
Борис Тодуров заявил, что украинцы не могут уподобляться зверям, которые допускают геноцид в нашей стране.
Борис Тодуров заявил, что украинцы не могут уподобляться зверям, которые допускают геноцид в нашей стране. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня во время войны каждый врач должен выполнить свою функцию совершенно надежно и в полном объеме.

Об этом и больше рассказал в эксклюзивном интервью с Наташей Влащенко специально для YouTube-канала "Украина 24" известный кардиохирург Борис Тодуров.

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"Война рано или поздно закончится. Нам не должно быть стыдно за свое поведение перед нашими детьми, перед украинцами, перед международным сообществом", – подчеркнул врач.

По его словам, медики должны, несмотря ни на что, оставаться людьми – даже если приходится спасать жизнь серийным убийцам.

Мы живем на работе

Мы работаем вахтовым методом, люди приезжают на несколько дней – особенно люди, живущие за пределами Киева, в Киевской области. Многие живут уже несколько месяцев, не выезжая, потому что выезжать некуда. Таких немало. Им практически сейчас некуда возвращаться, и некоторые живут на работе, потому что дома разрушены и у многих драматические ситуации.

Работаю еще и психологом

Мне приходится работать не только врачом, но и психологом. Приходится успокаивать и как-то настраивать на рабочий лад наших специалистов.

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Оккупанты уничтожали реабилитационный центр в Ирпене

В Ирпене у института сердца есть филиал, в котором был реабилитационный центр. Там стояли части военные российские. Что не украли, то поломали. Ни одного целого окна, разбитые минометами крыши, все оборудование, которое стояло в кабинетах, все двери выломаны. Конечно, все оборудование, которое можно было сломать, – сломано.

Цена ущерба

Я думаю, что сумма исчисляется десятками миллионов гривен. Потому что и минные взрывы, разрушившие крышу, и окна во всех корпусах, и оборудование – это очень дорогое удовольствие. Так что восстанавливать это придется слишком долго и дорого.

Каждый должен быть на своем месте

Сегодня линия фронта проходит через каждого из нас. Сказал на пятиминутке своему коллективу, с которым работаю более 15 лет. Сегодня каждый должен выполнить свою функцию совершенно надежно и в полном объеме. Только так страна, в принципе, может победить, когда каждый будет выполнять свою работу в полном объеме.

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Как болеют сейчас пациенты

Хронические заболевания, которые раньше людей тревожили, на фоне этого стресса пошли на задний план. С другой стороны хронический стресс в течение полутора месяцев обостряет гипертоническую болезнь, различные коронарные заболевания и инфарктов, инсультов – особенно среди пожилых людей – количество этих болезней увеличилось.

О лечении оккупантов

Есть правило больничной этики, которое предусматривает оказание помощи всем нуждающимся без исключений. Мне в моей жизни приходилось оперировать и президентов, и серийных убийц. И поверьте, что всем этим пациентам я делал операции очень усердно, как я это мог сделать. Так же мы должны относиться и к пленным. Это законы гуманности... Мы не можем уподобляться зверям, которые допускают геноцид в нашей стране.

Нам помогают

Некоторые компании украинские, такие как "Дарница", например. Они в первые дни войны сами позвонили и привезли целую машину расходных материалов, которые мы раньше покупали за деньги. Но они привезли безвозмездно, отдали. И звонят периодически, предлагают опять же безвозмездную помощь.

Не приняли в военкомате

Чтобы уехать, то даже мысли такой не было, поскольку я военнообязанный и по возрасту еще не списан из военных списков. Правда, я пошел в военкомат, где надо мной посмеялись – сказали, что, профессор, спасибо вам большое, хороший пример для подражания, но в лучшем случае мы можем вас куда-то начальником госпиталя устроить, но никак не в армию.

Нельзя расслабляться

Тяжело, устали все, но мне нельзя расслабляться, потому что на меня все смотрят. Был момент в первые дни, когда мне нужно было отвезти нескольких женщин – наших сотрудниц – на вокзал... Потом я вернулся где-то через 1,5 часа, а в институте паника, директор уехал. Поэтому нет возможности как-нибудь расслабиться.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в своем Instagram. постом о разрушительной войне и героических врачей, рискующих собой, спасая чужие жизни.

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