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СЬОГОДНІ Новини України

"Оперував і серійних вбивць": Тодуров про те, чи треба лікувати російських окупантів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 квітня, 23:52
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Відомий кардіохірург розповів про роботу українських лікарів під час війни
Борис Тодуров заявив, що українці не можуть уподібнюватися до звірів, які допускають геноцид у нашій країні.
Борис Тодуров заявив, що українці не можуть уподібнюватися до звірів, які допускають геноцид у нашій країні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в часи війни кожен лікар має виконати свою функцію абсолютно надійно й у повному обсязі.

Про це й більше розповів у ексклюзивному інтерв’ю з Наташею Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна 24" відомий кардіохірург Борис Тодуров.

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"Війна рано чи пізно закінчиться. Нам не має бути соромно за свою поведінку перед нашими дітьми, перед українцями, перед міжнародною спільнотою", – наголосив лікар.

За його словами, медики мають попри все залишатися людьми – навіть, якщо доводиться рятувати життя серійним убивцям.

Ми живемо на роботі

Ми працюємо вахтовим методом, люди приїздять на декілька днів – особливо люди, які живуть за межами Києва, в Київській області. Багато живуть вже декілька місяців, не виїжджаючи, бо виїздити нема куди. Таких немало. Їм практично зараз нема куди повертатися, і деякі живуть на роботі, бо будинки зруйновані й у багатьох драматичні ситуації.

Працюю ще й психологом

Мені доводиться працювати не лише лікарем, а й психологом. Доводиться заспокоювати та якось налаштовувати на робочий лад наших спеціалістів.

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Окупанти нищили реабілітаційний центр в Ірпені

В Ірпені в інституту серця є філіал, в якому був реабілітаційний центр. Там стояли частини воєнні російські. Що не вкрали, те поламали. Ні одного цілого вікна, розбиті мінометами дахи, все обладнання, яке стояло в кабінетах, всі двері виламані. Звісно, все обладнання, яке можна було зламати, – зламане.

Ціна збитків

Я думаю, що сума обраховується десятками мільйонів гривень. Тому що і мінні вибухи, які зруйнували дах, і вікна в усіх корпусах, і обладнання – це дуже дороге задоволення. Так що відновлювати це доведеться дуже довго й дорого.

Кожен має бути на своєму місці

Сьогодні лінія фронту проходить через кожного з нас. Сказав на п'ятихвилинці своєму колективу, з яким працюю понад 15 років. Сьогодні кожен має виконати свою функцію абсолютно надійно й у повному обсязі. Тільки так країна в принципі може перемогти, коли кожен буде виконувати свою роботу в повному обсязі.

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Як хворіють зараз пацієнти

Хронічні захворювання, які раніше людей тривожили, на фоні цього стресу пішли на задній план. З іншого боку хронічний стрес протягом півтора місяця загострює гіпертонічну хворобу, різні коронарні захворювання, й інфарктів, інсультів – особливо серед літніх людей – кількість цих хвороб збільшилася.

Про лікування окупантів

Є правило лікарняної етики, яке передбачає надання допомоги всім, хто потребує цієї допомоги без виключень. Мені в моєму житті доводилося оперувати і президентів, і серійних вбивць. І повірте, що всім цим пацієнтам я робив операції дуже старанно, як я це міг зробити. Так само ми маємо ставитися й до полонених. Це закони гуманності... Ми не можемо уподібнюватися тим звірам, які допускають геноцид в нашій країні.

Нам допомагають

Деякі компанії українські, такі як "Дарниця", наприклад. Вони в перші дні війни самі подзвонили та привезли цілу машину розхідних матеріалів, які ми раніше в них купували за гроші. Але вони привезли безоплатно, віддали. І телефонують періодично, пропонують знову ж таки безоплатну допомогу.

Не прийняли у військкоматі

Щоб поїхати, то навіть думки такої не було, оскільки я військовозобов'язаний і по віку ще не списаний із воєнних списків. Правда, я пішов у військкомат, де наді мною посміялися – сказали, що, професоре, дякуємо вам велике, гарний приклад для наслідування, але в кращому випадку ми можемо вас кудись начальником госпіталю влаштувати, але ніяк не в армію.

Не можна розслаблятися

Тяжко, втомились всі, але мені не можна розслаблятися, бо на мене всі дивляться. Був момент у перші дні, коли мені було потрібно відвезти декількох жінок – наших співробітниць – на вокзал... Потім я повернувся десь через 1,5 год, а в інституті паніка, директор поїхав. Тому нема можливості якось розслабитися.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська поділилася у своєму Instagram постом про руйнівну війну та героїчних лікарів, які ризикують собою, рятуючи чужі життя.

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