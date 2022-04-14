"Оперував і серійних вбивць": Тодуров про те, чи треба лікувати російських окупантів

Відомий кардіохірург розповів про роботу українських лікарів під час війни

Борис Тодуров заявив, що українці не можуть уподібнюватися до звірів, які допускають геноцид у нашій країні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в часи війни кожен лікар має виконати свою функцію абсолютно надійно й у повному обсязі.

Про це й більше розповів у ексклюзивному інтерв’ю з Наташею Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна 24" відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Реклама

"Війна рано чи пізно закінчиться. Нам не має бути соромно за свою поведінку перед нашими дітьми, перед українцями, перед міжнародною спільнотою", – наголосив лікар.

За його словами, медики мають попри все залишатися людьми – навіть, якщо доводиться рятувати життя серійним убивцям.

Ми живемо на роботі

Ми працюємо вахтовим методом, люди приїздять на декілька днів – особливо люди, які живуть за межами Києва, в Київській області. Багато живуть вже декілька місяців, не виїжджаючи, бо виїздити нема куди. Таких немало. Їм практично зараз нема куди повертатися, і деякі живуть на роботі, бо будинки зруйновані й у багатьох драматичні ситуації.

Працюю ще й психологом

Мені доводиться працювати не лише лікарем, а й психологом. Доводиться заспокоювати та якось налаштовувати на робочий лад наших спеціалістів.

Реклама

Окупанти нищили реабілітаційний центр в Ірпені

В Ірпені в інституту серця є філіал, в якому був реабілітаційний центр. Там стояли частини воєнні російські. Що не вкрали, те поламали. Ні одного цілого вікна, розбиті мінометами дахи, все обладнання, яке стояло в кабінетах, всі двері виламані. Звісно, все обладнання, яке можна було зламати, – зламане.

Ціна збитків

Я думаю, що сума обраховується десятками мільйонів гривень. Тому що і мінні вибухи, які зруйнували дах, і вікна в усіх корпусах, і обладнання – це дуже дороге задоволення. Так що відновлювати це доведеться дуже довго й дорого.

Кожен має бути на своєму місці

Сьогодні лінія фронту проходить через кожного з нас. Сказав на п'ятихвилинці своєму колективу, з яким працюю понад 15 років. Сьогодні кожен має виконати свою функцію абсолютно надійно й у повному обсязі. Тільки так країна в принципі може перемогти, коли кожен буде виконувати свою роботу в повному обсязі.

Реклама

Як хворіють зараз пацієнти

Хронічні захворювання, які раніше людей тривожили, на фоні цього стресу пішли на задній план. З іншого боку хронічний стрес протягом півтора місяця загострює гіпертонічну хворобу, різні коронарні захворювання, й інфарктів, інсультів – особливо серед літніх людей – кількість цих хвороб збільшилася.

Про лікування окупантів

Є правило лікарняної етики, яке передбачає надання допомоги всім, хто потребує цієї допомоги без виключень. Мені в моєму житті доводилося оперувати і президентів, і серійних вбивць. І повірте, що всім цим пацієнтам я робив операції дуже старанно, як я це міг зробити. Так само ми маємо ставитися й до полонених. Це закони гуманності... Ми не можемо уподібнюватися тим звірам, які допускають геноцид в нашій країні.

Нам допомагають

Деякі компанії українські, такі як "Дарниця", наприклад. Вони в перші дні війни самі подзвонили та привезли цілу машину розхідних матеріалів, які ми раніше в них купували за гроші. Але вони привезли безоплатно, віддали. І телефонують періодично, пропонують знову ж таки безоплатну допомогу.

Не прийняли у військкоматі

Щоб поїхати, то навіть думки такої не було, оскільки я військовозобов'язаний і по віку ще не списаний із воєнних списків. Правда, я пішов у військкомат, де наді мною посміялися – сказали, що, професоре, дякуємо вам велике, гарний приклад для наслідування, але в кращому випадку ми можемо вас кудись начальником госпіталю влаштувати, але ніяк не в армію.

Не можна розслаблятися

Тяжко, втомились всі, але мені не можна розслаблятися, бо на мене всі дивляться. Був момент у перші дні, коли мені було потрібно відвезти декількох жінок – наших співробітниць – на вокзал... Потім я повернувся десь через 1,5 год, а в інституті паніка, директор поїхав. Тому нема можливості якось розслабитися.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська поділилася у своєму Instagram постом про руйнівну війну та героїчних лікарів, які ризикують собою, рятуючи чужі життя.

Читайте також: