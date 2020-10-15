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Ослабить карантин в Украине не готова ни одна область

15 октября, 11:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Показатель динамики заболеваемости коронавирусом превышен во всех регионах

В Украине по состоянию на 15 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют все области.

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Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме в 40. Самый высокий показатель наблюдается в Сумской области – 333,8.

Также в Донецкой, Луганской и Одесской областях заполненность больничных коек превышает 70%. В целом по стране больничные кровати первой волны для лечения коронавируса заполнены на 59,7%. Всего сейчас развернуты 35 150 коек для лечения COVID-19.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 281 239 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 73 украинца.

Также напомним, в Украине ужесточили карантин. Из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 правительство пошло на непопулярные меры.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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