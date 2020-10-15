Ослабить карантин в Украине не готова ни одна область

Показатель динамики заболеваемости коронавирусом превышен во всех регионах

В Украине по состоянию на 15 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют все области.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме в 40. Самый высокий показатель наблюдается в Сумской области – 333,8.

Также в Донецкой, Луганской и Одесской областях заполненность больничных коек превышает 70%. В целом по стране больничные кровати первой волны для лечения коронавируса заполнены на 59,7%. Всего сейчас развернуты 35 150 коек для лечения COVID-19.

Реклама В тренде Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 15 октября

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 281 239 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 73 украинца.

Также напомним, в Украине ужесточили карантин. Из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 правительство пошло на непопулярные меры.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама