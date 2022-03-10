Осталось недолго! Пономарев рассказал, когда Крым вернется в состав Украины

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что временно оккупированный Крым вернется в состав Украины, как результат этой войны.
Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
"У России просто нет пути для военной победы, а если нет военной победы, то будет военное поражение. И вопрос будет только в том, что будет точкой. Я считаю, что это, по-видимому, будет таким еще очень положительным для России компромиссом, если Украина скажет, что она нейтральна и Донбасс демилитаризован, но российские войска уйдут не только с оккупированных территорий сейчас, но и с тех территорий, которые были оккупированы ранее", – сказал Пономарев.
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Оккупация Крыма
- Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
- Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Ранее мы сообщали, что на войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы.
Также напомним, военные РФ вторглись на объекты ГТС Украины.