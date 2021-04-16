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Остаточными дозами Pfizer вакцинировать публичных людей не будут – Степанов

16 апреля, 23:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Украине не будут вакцинировать от коронавируса публичных людей остаточными дозами американской вакцины Pfizer.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я знаю, что пошли слухи, будто кто-то рассчитывает тем или иным способом вакцинироваться Pfizer. Эта вакцина пойдет исключительно медицинским работникам, гражданам, старше 80 лет, людям из домов престарелых, интернатов и работникам ГСЧС и пограничникам. Нам нужно защитить именно эту категорию людей", – отметил Степанов.

Так, вакцину будут распределять исключительно среди лиц, подпадающих под 1-й и 2-й этап вакцинации.

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