Залишковими дозами Pfizer вакцинувати публічних людей не будуть – Степанов

Очікується, що ця вакцина піде медичним працівникам, людям з будинків для людей похилого віку, інтернатів та інших вразливих груп

В Україні не будуть вакцинувати від коронавірусу публічних людей залишковими дозами американської вакцини Pfizer.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я знаю, що пішли чутки, ніби хтось розраховує тим чи іншим способом вакцинуватися Pfizer. Ця вакцина піде виключно медичним працівникам, громадянам, старше 80 років, людям з будинків для людей похилого віку, інтернатів і працівникам ДСНС і прикордонникам. Нам потрібно захистити саме цю категорію людей", – зазначив Степанов.

Так, вакцину розподілятимуть виключно серед осіб, які підпадають під 1-й і 2-й етап вакцинації.

Нагадаємо, в березні залишками вакцини від коронавірусу Сovishield вакцинували відомих релігійних лідерів

Також повідомлялося, що в Україну 16 квітня прибула перша партія вакцини від коронавірусу через глобальний механізм COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer.

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