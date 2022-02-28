Осторожно! Окрестности Чернигова заминировали, чтобы остановить наступление войск РФ

Чернигов продолжает защищаться от российских захватчиков. Для того чтобы остановить наступление вражеского войска, территорию вокруг города заминировали. Местных жителей просят это учитывать.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.
Людей призывают не передвигаться по окрестностям Чернигова, ведь грунтовые дороги и лесополосы могут быть заминированы.
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"Важная информация! все силовики в состоянии готовности к обороне! Берегите себя и не подвергайтесь опасности!" , – говорится в сообщении.
В Чернигове бьют по гражданским
Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов. Они ударили по меньшей мере по четырем улицам, гатят по гражданским домам. Горит "Эпицентр".
По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжались интенсивные обстрелы улиц Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.
В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".
В Черниговской области гражданские заблокировали колонну российской техники
В Черниговской области безоружные жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.
"Мирные жители продолжают останавливать оккупантов голыми руками", – говорится в сообщении.
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