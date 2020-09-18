От удара ногой потерял сознание: в полиции рассказали, кто избил Балуха

Задержан подозреваемый в нападении на Владимира Балуха в Киеве. Им оказался житель столицы, а конфликт с активистом у него возник в одном из ресторанов Гидропарка.

Реклама

Об этом сообщили в киевской полиции.

В рамках расследования были опрошены свидетели инцидента и проведены ряд оперативно-розыскных и следственных действий, в результате которых был задержан мужчина, которого подозревают в нападении на Балуха.

В полиции рассказали, что активист вместе с друзьями отмечал годовщину освобождения из плена в одном из ресторанов Гидропарка, после чего около полуночи он вышел из заведения и направился в другой ресторан, где уже и возник конфликт.

"Мужчина ударил его ногой – потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу. Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", – говорится в сообщении.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент, – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой". Также полиция рассматривает четыре версии произошедшего.

Сам потерпевший сейчас находится в медикаментозном сне. На днях он пришел в себя, но начал срывать с головы повязку и врачам пришлось его успокоить искусственной комой.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама