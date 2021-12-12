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Отборная брань и угрозы бойцам на блокпосту. Неприятность с заместителем главы МВД (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 декабря, 05:20
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Сейчас приказ подписан и Гогилашвили отстранен от должности
Гогилашвили на повышенных тонах общался с полицейским. Коллаж "Сегодня"
Гогилашвили на повышенных тонах общался с полицейским. Коллаж "Сегодня"

Обложил полицейских отборной бранью за то, что остановили его автомобиль. В громкий скандал попал заместитель министра внутренних дел. Александра Гогилашвили остановили на блокпосте в Краматорске для проверки документов. Чиновник устроил потасовку, угрожал работникам полиции и стремился драться. Чем это обернется для чиновника? – расскажет Егор Логинов.

Подробности инцидента

Два внедорожника на въезде в Краматорск, игнорируя требование полиции на блокпосте остановиться, проезжают еще несколько метров. Через минуту из салона выскакивает разъяренный мужчина и устраивает правоохранителям дерзкий скандал. Мол, как они решились остановить его автомобиль, ведь он – сам заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили.

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Угрожая своей должностью, Гогилашвили на повышенных тонах общался с полицейским и требовал, чтобы те назвали свои имена и номера жетонов, указывая на то, что после этого инцидента у них будут неприятности.

"Дружок, если бы ты повел себя по-человечески, ты бы этого не услышал", – сказал он.

Но на самом деле после этой речи неприятности начались уже у самого заместителя министра. На своей официальной странице в соцсети министр внутренних дел Денис Монастырский заявил – инициирует служебную проверку.

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"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабинет министров Украины", – заявил Монастырский.

Сейчас приказ подписан и Гогилашвили отстранен от должности, но военные юристы отмечают – своими действиями высокопоставленный чиновник заработал на реальный тюремный срок. Вот на этих кадрах видно, как он дергает и толкает человека с оружием во время несения службы. Что недопустимо, а особенно в зоне боевых действий.

"Он совершил дисциплинарное правонарушение и он за это должен быть уволен немедленно, если у него есть совесть – он должен сам писать заявление на увольнение. Он совершил административное правонарушение, сопротивляясь полиции, а также в его дыхании есть состав уголовного преступления. Если говорить о хулиганстве – то это от 7 до 12 лет лишение свободы", – сказал юрист-международник, правозащитник Ярослав Гришин.

Чем известен скандальный замминистра? Его жена – помощница президента Зеленского. В МВД Гогилашвили с сентября 2019-го. Сразу в должности замминистра. Курирует борьбу с наркотиками. И более известен в СМИ своим фото с депутатом Госдумы России, боксером Николаем Валуевым. Сам Александр Гогилашвили на скандал отреагировал под вечер. В соцсети извинился за чрезмерную эмоциональность и пообещал содействовать проведению в министерстве дисциплинарной проверки.

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