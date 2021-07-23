Отклонение требований РФ в ЕСПЧ, смена главы СВР и Олимпиада в Токио – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 22 июля – подборка главных новостей пятницы

Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 23 июля, суд в Страсбурге отклонил первые требования России к Украине, Зеленский сменил главу внешней разведки Украины, а в Токио началась Олимпиада-2020.

Реклама

"Сегодня" собрали главные новости дня.

Первые требования РФ к Украине отклонены судом в Страсбурге

Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы "РФ против Украины". РФ, в частности, просила, чтобы Суд обязал Украину прекратить "дискриминацию" русскоязычного населения, безотлагательно приостановить действие норм законодательства по языку образования, а также хотели восстановления вещания российских медиа и доступ к заблокированным сайтам

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная властями в ЕСПЧ. Она касается событий, последовавших за "насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

Реклама ЕСПЧ. Фото: Википедия

Отставка главы СВР – почему уволили Кондратюка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил на его место директора Национального института стратегических исследований Александра Литвиненко. Причиной, по которой разведчика отправили в отставку может оказаться неверный прогноз СВР по перспективам санкций по "Северному потоку – 2".

Зеленский уволил главу СВР Кондратюка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Токио стартовала Олимпиада-2020

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Токио приготовили красочное шоу для зрителей. Частью шоу стал одновременный запуск 1800 дронов, образовавших в воздухе шар.

Реклама

После парада спортсменов над стадионом в Токио взлетели дроны, образовавшие сначала эмблему Олимпийских игр-2020, а затем они перегруппировались, образовав контур Земли.

Шоу дронов на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Минэкономики обязало АЗС снизить цены на топливо

Министерство экономического развития и торговли пересчитало предельные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с формулой "Роттердам+" – цена топлива в порту Роттердама плюс 27 долларов за доставку 1 тонны в Украину. Расчетная цена на бензин на конец июля по этой формуле установлена на уровне 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,25 грн/литр.

Реклама Минэкономики пересчитало цены на топливо. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: AFP, Сегодня

"Укрпочта" готовит повышение тарифов

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" готовит повышение тарифов на 20-40%. Об этом идет речь в проекте документа, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Соответствующие изменения подготовила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Тарифы "Укрпочты" готовятся поднять / Фото: Укрпочта

Напомним, "Укрпочта" просила повысить тарифы в среднем на 28,8%. Оператор обращался к НКРСИ шесть раз за последние несколько месяцев. Последний раз этот вопрос пересматривался комиссией в 2019 году. Повышение цен на услуги только на 20% аргументировано интересами самой почты, ее клиентов и политикой тарифообразования в ЕС.