Отменены авиарейсы и парализованы трассы: последствия снежного апокалипсиса в Украине (видео)

На многих дорогах страны образовался гололед, десятки людей получили травмы

Мощный циклон ворвался в Украину. В течение дня из-за непогоды отменяли авиарейсы и останавливали поезда. Почти на всех трассах – аварии. Автомобили слетали со скользких дорог. В больших городах пробки – потому что техника не успевает чистить снег.

Какой беды и где натворила непогода, выясняла корреспондент "Сегодня" Дарья Сидоровская.

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Автомобили в ледяном панцире, а вместо асфальта – каток. Ледяной дождь накрыл Николаев и Херсон. Деревья не выдерживают веса заморозков – и падают на дорогу и автомобили. А провода электросетей так обмерзли, что троллейбусы не вышли на маршруты. Проехать по трассам области сложно.

Массово травмируются люди

Скользко во Львове. За сутки семьдесят травмированных пешеходов. Погода такова, что сначала шел дождь, а потом мороз замораживал, и образовывался такой лед, что нельзя стоять на ногах.

"В основном получают переломы конечностей верхних и нижних, низкоэнергетические переломы то есть – предплечья, бедренные кости, травмы без переломов – это повреждение связок голеностопного сустава, коленного сустава", – рассказал ортопед из Львова Василий Тонконоженко.

Несмотря на снег, кладут асфальт.

Недалеко от Одессы фуры вылетают на обочину, разворачиваются посреди дороги. Многие перевозчики не вышли на маршруты из-за гололеда.

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Но непогода изменила планы не всех. Одно предприятие, несмотря на снег, продолжает работать – кладут асфальтобетонную смесь, несмотря на снег и гололедицу. Это – Одесская область. В службе автодорог области уже заявили – такие работы они не примут и платить за это не будут.

"Было явно видно, что это укладывается на снег, во-вторых, эти работы не согласованы с лабораторией. Служба не предоставляла согласования по выполнению работ, поэтому такие работы не могут быть признаны такими, что можно принимать и оплачивать", – объяснил начальник службы автодорог Одесской области Дмитрий Рыбалко.

Снег парализовало движение транспорта

А вот в Виннице спасали трамвай. Город стал в пробках из-за снега. Почти триста машин облавтодора высыпали на пути более 2 тонн смеси против гололеда. Но это ситуацию не спасает. Снег тает и сразу замерзает.

С ночи засыпает снегом Кировоградскую область. Уже отбуксировали 10 грузовиков, микроавтобус и скорую помощь. Застряли либо на подъемах, либо вылетали в кювет с заснеженных трасс.

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Из-за переметов автовокзалы отменили 60 рейсов. Из-за ДТП на дорогах пробки. Легковушки буксуют. Снег идет непрерывно, потому коммунальщики не успевают.

Снежит и на Запорожье. За сутки спасатели вытащили из сугробов почти полтора десятка автомобилей, в тому числе и две машины скорой помощи. В самом Запорожье даже центральные улицы завалены снегом, жалуются люди.

С обеда настоящая снежная буря бурлила в Черкассах. Силы вьюге добавляет ветер – 20 метров в секунду. Из-за усложнения погодных условий служба автомобильных дорог призывает водителей воздержаться от поездок.

Аэропорты не работают

Морозно и снежно в Черновцах. Из-за снегопада на два дня отменили авиарейсы Черновцы-Киев. Местный аэропорт не будет принимать рейсы. А в Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта. Рейс "Шарм-эль-Шейх – Запорожье" полетел в Харьков.

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