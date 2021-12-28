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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Снежный апокалипсис продолжается: какие регионы пострадают больше всего (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 16:00
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Температура воздуха днем опустится до 8 градусов мороза
Погода в Украине на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 декабря, в Украине прогнозируют снег, дождь и гололед.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где ждать снег?

Запад и север Украины циклон затрагивает меньше.

"Циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей", – добавила синоптик.

Снег и мокрый снег завтра еще удержится в восточной части и на Сумщине, а также будет снежить в Карпатах. На дорогах повсюду скользко.

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Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -8 градусов, а вот на востоке потеплеет. Там столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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