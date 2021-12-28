Снежный апокалипсис продолжается: какие регионы пострадают больше всего (карта)

Температура воздуха днем опустится до 8 градусов мороза

Погода в Украине на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 декабря, в Украине прогнозируют снег, дождь и гололед.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где ждать снег?

Запад и север Украины циклон затрагивает меньше.

"Циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей", – добавила синоптик.

Снег и мокрый снег завтра еще удержится в восточной части и на Сумщине, а также будет снежить в Карпатах. На дорогах повсюду скользко.

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Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -8 градусов, а вот на востоке потеплеет. Там столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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