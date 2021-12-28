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СЬОГОДНІ Новини України

Сніговий апокаліпсис триває: які регіони найбільше постраждають (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 16:00
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Температура повітря вдень опуститься до 8 градусів морозу
Погода в Україні на 29 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 29 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 29 грудня, в Україні прогнозують сніг, дощ та ожеледь.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де чекати на сніг?

Захід та північ України циклон торкається менше.

"Циклон залишатиме нашу територію, тому опади припиняться у більшості областей", – додала синоптик.

Сніг та мокрий сніг завтра ще утримається у східній частині та на Сумщині, а також сніжить у Карпатах. На дорогах всюди слизько.

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Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -8 градусів, а на сході потеплішає. Там стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Наталії Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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