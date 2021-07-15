Отставка Авакова, встреча Меркель с Байденом и визит Зеленского в США – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 15 июля – подборка главных новостей четверга

Главные новости дня. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 15 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы МВД Арсена Авакова, в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом США Джо Байденом, а тем временем на миром нависла угроза распространения новых штаммов коронавируса.

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"Сегодня" собрали главные новости дня.

Нардепы поддержали отставку Авакова

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.

Сам министр не явился на заседание парламента, и его заявление зачитал с парламентской трибуны народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов.

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Ангела Меркель встретилась с Джо Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. Как сообщили в сообщили в Совете национальной безопасности США, во время встречи в Белом доме будут затронуты вопросы, касающиеся России и Украины, однако каких-либо заявлений по этому поводу ожидать не стоит.

Джо Байден и Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидеры США и Германии планируют обсудить широкий круг вопросов, включая проблемы, связанные с изменением климата и пандемией COVID-19, политическое и экономическое сотрудничество, вопросы национальной безопасности, в том числе "противодействие российским кибератакам и территориальной агрессии", а также "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Миру угрожают новые штаммы коронавируса

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Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации предупредил о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса. Об этом на брифинге ВОЗ сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус.

Миру угрожают новые штаммы коронавируса. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Он отметил, что Комитет по пандемию COVID-19 неправильно называют завершающейся, в то время, когда могут появиться более опасные штаммы вируса.

Рада приняла законопроект об онлайн-прописке

Верховная Рада приняла законопроект №5463 об онлайн-прописке украинцев. "За" проголосовал 251 нардеп. Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме.

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Сменить прописку можно будет онлайн. Фото: коллаж "Сегодня"

Принятый проект закона окончательно отменит "штамп в паспорте" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте. А воспользоваться услугой можно на портале "Дія".

В Офисе президента рассказали, когда Зеленский встретится с Байденом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может состояться в конце июля или начале августа. Об этом сайту "Сегодня" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

По словам чиновника, встреча украинского и американского лидера так и планировалась. "Плюс – минус несколько дней", – отметил советник Ермака.

В Украине могут вырасти зарплаты и пенсии

Верховная Рада Украины впервые в своей истории одобрила подготовленную правительством трехлетнюю Бюджетную декларацию. Документ, благодаря которому в Украине могут вырасти зарплаты и пенсии, приняли в целом, за проголосовали 269 народных депутатов.

Первая попытка составить такую декларацию была предпринята еще в 2018 году. Но документ в итоге переименовали в "Основные направления бюджетной политики". В 2019-м снова ввернулись к составлению Декларации. Затем ее опять решили отложить из-за предстоящих президентских выборов.

В Украине могут вырасти пенсии / Фото: УНИАН

Также в Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели. То есть все эти расчеты будут актуальными, если власти не удастся завершить реформу прожиточного минимума.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа