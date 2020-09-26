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Авиакатастрофу Ан-26 с курсантами сняли на камеру: видео

26 сентября, 13:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На записи видно, как из-за неполадок в левом двигателе самолет занесло вправо

В Сети появилось видео падения военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, в результате которого погибли 25 человек.

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Кадры были сняты камерой наружного наблюдения.

На них видно, как самолет в виде светящейся точки стремительно спускается от неба к земле, после чего все вокруг озаряется яркой вспышкой.

Комментатор за кадром констатирует, что борт занесло вправо – это подтверждает версию о том, что причиной трагедии стали неполадки в левом двигателе самолета.

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Трагедия Ан-26 под Харьковом: в Украине объявлен траур

Напомним, что трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев. На борту самолета находились 27 человек – 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только курсант ХНУВС Вячеслав Золочевский

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После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

На данный момент найдены оба "черных ящика" воздушного судна. Их расшифровка позволит приступить к расследованию причин, условий и обстоятельств трагедии, чем займется созданная Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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