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"Палатки строим из г*вна и палок, убили полбатальона": перехваченный разговор военного РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 15:16
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Оккупант пожаловался, что его "два раза чуть не грохнули"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Один из российских оккупантов, воюющих в Украине, во время телефонного звонка домой рассказал о больших потерях и тяжелых условиях, в которых они оказались.

Перехват разговора опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Мы в Украине, мама.

- В боевых действиях не участвуете?

- Ну сейчас тут п**дец, тут война, мама.

- Я знаю, что там война, вот тебе и говорю.

- У нас полбатальона уже убиты.

- Прямо у вас там на месте, что ли, убили или где?

- Блин, ну да. Да каждый день в нас стреляют, мы стреляем. У нас, кстати, командира полка убили позавчера. Взорвали его, на машине ехал.

- Я тут плачу целыми днями. Мы звоним на горячую линию, говорят, что ты жив, не в плену, здоров. Ты контракт подписал на три месяца?

- Типа того, да. Сотку почти должны выплатить... Два дня подряд минами стреляет артиллерия, прямо рядом, в пяти метрах от нас... Палатки сами сделали из г*вна и палок, сами делаем палатки.

- Это так сказать, не просто войнушка, это настоящая война...

- Я знаю. Два раза меня чуть не грохнули уже. Как приехали, от меня в 10 метрах гранату кинули, "Урал" взорвали. Пацана из пятой роты, срочника, взорвали, блин. Тут вообще всех переубивали почти.

Под Сумами поймали военных РФ, искавших дорогу домой

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

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В результате стражи порядка совместно с ТрО задержали группу российских солдат. Всего 29 человек. Они пешей колонной бродили в Сумской области. Как объяснили уже в отделении, искали дорогу домой.

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