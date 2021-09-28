Папа Римский может посетить Украину совсем скоро

Уже прошло 20 лет с первого и пока что единственного визита Папы Римского в Украину

Папа Римский может посетить Украину в следующем году. Коллаж: "Сегодня"

В следующем году, вероятно, в Украину приедет Папа Римский Франциск. Однако точная дата визита пока неизвестна.

Об этом сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий в интервью KAI.

"Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит следующем году", – сказал Мокшицкий.

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Мечислав Мокшицкий

Мокшицкий также вспомнил приезд папы Римского Иоанна Павла II.

"Мы благодарны Богу, потому что в этом году мы смогли отметить 30-ю годовщину обновления структур Римско-католической Церкви Святым Отцом Иоанном Павлом II, а также за его паломничество в нашу страну Львов и Киев 20 лет назад", – добавил Мокшицкий.

"Кислород, который так необходим". Зеленский позвал Папу Римского в Украину

Ранее мы сообщали, что вскоре после визита премьер-министра Украины в Ватикан президент Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Франциском.

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Президент отметил, что ровно 20 лет назад в это время Папа Римский Иоанн Павел II находился с визитом в Украине, и что в сердцах миллионов украинцев живет память об этом времени и о самом понтифике.

Напомнив слова Иоанна Павла о том, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", Зеленский подчеркнул, что Украина – неотъемлемая часть восточного легкого Европы.

"Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", – сказал Зеленский.

Он еще раз пригласил Франциска посетить Украину с визитом, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием.