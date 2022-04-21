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Пасха во время войны: как будут работать церкви и где освятить паску

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21 апреля, 14:50
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Церкви, в тех регионах страны, где будет действовать комендантский час, будут закрыты
В этом году Пасху украинцы отметят по-другому
В этом году Пасху украинцы отметят по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля 2022 года. Дополнительных выходных на Пасху в этом году не будет. 25 апреля – будет обычным рабочим днем, работа в который оплачивается в обычном порядке. Сайт "Сегодня" решил выяснить, как можно в условиях войны освятить пасхи.

Национальная полиция Украины сообщила, что церкви, в тех регионах страны, где будет действовать комендантский час, будут закрыты – это касается и ночи на Пасху, 24 апреля.

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Там, где действует комендантский час, освящение пасхальных корзин будет проводиться на прилегающей к храмам территории или 23 апреля в течение дня и вечером, или утром 24 апреля, после завершения комендантского часа.

Пасхальная служба — 2022: трансляции

В объявлении Министерства культуры и информационной политики Украины сказано, что трансляции богослужений будут проходить на каналах, вовлеченных в Национальный телемарафон единых новостей #UAразом, и на канале UA:КУЛЬТУРА.

Россия отказалась от пасхального перемирия

Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.

Пасха 2022 в Украине

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ББМ
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Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
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12
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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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