Пасха во время войны: как будут работать церкви и где освятить паску

Церкви, в тех регионах страны, где будет действовать комендантский час, будут закрыты

В этом году Пасху украинцы отметят по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля 2022 года. Дополнительных выходных на Пасху в этом году не будет. 25 апреля – будет обычным рабочим днем, работа в который оплачивается в обычном порядке. Сайт "Сегодня" решил выяснить, как можно в условиях войны освятить пасхи.

Национальная полиция Украины сообщила, что церкви, в тех регионах страны, где будет действовать комендантский час, будут закрыты – это касается и ночи на Пасху, 24 апреля.

Реклама

Там, где действует комендантский час, освящение пасхальных корзин будет проводиться на прилегающей к храмам территории или 23 апреля в течение дня и вечером, или утром 24 апреля, после завершения комендантского часа.

Пасхальная служба — 2022: трансляции

В объявлении Министерства культуры и информационной политики Украины сказано, что трансляции богослужений будут проходить на каналах, вовлеченных в Национальный телемарафон единых новостей #UAразом, и на канале UA:КУЛЬТУРА.

Россия отказалась от пасхального перемирия

Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Реклама

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.

Пасха 2022 в Украине