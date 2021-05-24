Паспорта вакцинации и закрытие авиасообщения с Беларусью – главные новости за СЕГОДНЯ

Главные новости понедельника. Фото: коллаж "Сегодня"

Введение COVID-паспортов, закрытие авиасообщения с Беларусью и день рождения ФК "Шахтер" – журналисты "Сегодня" собрали самые важные новости понедельника, 22 мая.

Украина запускает паспорта вакцинации

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

С 1 июля власти планируют внедрить так называемые ковид-паспорта. Это своего рода документальное подтверждение вакцинации от коронавируса. Оно будет содержать следующую информацию:

дата прививки;

название вакцины;

результаты ПЦР-тестов;

наличие или отсутствие антител;

персональные данные;

индивидуальный код – по нему пограничник проверит подлинность документа.

Предполагается, что ковидный сертификат будет иметь разные сроки действия. По меньшей мере 72 часа для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.

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Кроме того, COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать в других странах. Также посещать концерты, футбольные матчи, кинотеатры и тому подобное.

ЕС готов закрыть авиасообщение с Беларусью

Как сообщили в Международной организации гражданской авиации, страны-члены ЕС готовы к остановке авиасообщения с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой самолета в аэропорту Минска. Это решение будет рассмотрено

По данным СМИ, фракция Европейской народной партии – крупнейшая в Европарламенте – и вовсе призвала ЕС полностью прекратить авиасообщение с Беларусью.

Украина закроет авиасообщение с Беларусью



Реклама Украина закроет авиасообщение с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за вчерашней ситуации в аэропорту Минска Украина приостановит авиационное сообщение с Беларусью. Запрет также будет касаться использования воздушного пространства над Республикой.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам украинской регистрации до и через территорию Республики", – сказано в сообщении ОП.

Зеленский подписал "земельную Конституцию"

Зеленский рассказал о Тищенко и Милованове / Фото: Офис Президента Украины

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Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30" подписал Закон №2194 о передаче земли на места.

"Это закон, который убирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он в своей жизни никогда не видел. (Закон) окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями, четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы. Закон, который с большой радостью здесь именно сейчас хочу подписать", – сказал глава государства.

Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Органы местного самоуправления получают полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждения детальных планов территории за пределами населенных пунктов.

Реакция мировых политиков на задержание Протасевича

Блинкен прокомментировал задержание Протасевича

Политики со всего мира продолжают реагировать на задержание белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Так, глава МИД Германии Хайко Маас назвал инцидент с внеплановой посадкой рейса Афины-Вильнюс "вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе". Он заявил, что инцидент не может остаться без ответа со стороны ЕС.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне решительно осуждают инцидент с самолетом Ryanair и требуют освобождения Романа Протасевича.

"США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", – говорится в сообщении.

"Друга Лукашенко" исключили из "Слуги народа"

Евгений Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа". Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений", – написал нардеп Александр Качура..

Шевченко известен своей любовью к Беларуси и, особенно, к правящему там режиму Лукашенко. Вот, например, один из последних его постов в Facebook: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

Шахтеру исполнилось 85 лет

Футбольный клуб Шахтер отмечает 85 лет со дня основания. Сегодня команда является одной из самых титулованных в Европе. О главных страницах истории донецкой команды – читайте в материале "Сегодня".

Латвия и Беларусь высылают дипломатов

Эйнарса Семаниса выслали из Беларуси

Беларусь высылает всех сотрудников латвийского диппредставительства, включая посла Эйнарса Семаниса. Латвия ответила зеркальными мерами.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа