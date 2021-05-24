Паспорти вакцинації і закриття авіасполучення з Білоруссю – головні новини СЬОГОДНІ

Головні новини понеділка. Фото: колаж " Сьогодні"

Введення COVID-паспортів, закриття авіасполучення з Білоруссю і день народження ФК "Шахтар" – журналісти "Сьогодні" зібрали найважливіші новини понеділка, 24 травня.

Україна запускає паспорти вакцинації

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

З 1 липня влада планує впровадити так звані ковід-паспорти. Це своєрідне документальне підтвердження вакцинації від коронавірусної хвороби. Воно міститиме таку інформацію:

дата щеплення;

назва вакцини;

результати ПЛР-тестів;

наявність або відсутність антитіл;

персональні дані;

індивідуальний код – за ним прикордонник перевірить справжність документа.

Передбачається, що ковідний сертифікат матиме різні терміни дії, щонайменше 72 години для тих, хто здав ПЛР-тест і отримав негативний результат.

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Крім того, COVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – можливість подорожувати і працювати в інших країнах, а також відвідувати концерти, футбольні матчі, кінотеатри тощо.

ЄС готовий закрити авіасполучення з Білоруссю

Як повідомили в Міжнародній організації цивільної авіації, країни – члени ЄС готові до припинення авіасполучення з Білоруссюпісля інциденту з примусовою посадкою літака в аеропорту Мінська. Це рішення буде розглянуто.

За даними ЗМІ, фракція Європейської народної партії – найбільша в Європарламенті – і зовсім закликала ЄС повністю припинити авіасполучення з Білоруссю.

Україна закриє авіасполучення з Білоруссю



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Через вчорашню ситуацію в аеропорту Мінська Україна припинить авіаційне сполучення з Білоруссю. Заборона також стосуватиметься використання повітряного простору над РБ.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь" , – сказано в повідомленні ОП.

Зеленський підписав "земельну Конституцію"

Зеленський розповів про Тищенка та Милованова / Фото: Офис Президента Украины

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Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30" підписав закон № 2194 про передачу землі на місця.

"Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він у своєму житті ніколи не бачив. (Закон) остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями, чітко закріплює, що купувати і продавати землю можуть тільки українці. Закон, який з великою радістю тут саме зараз хочу підписати" , – сказав глава держави.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

Органи місцевого самоврядування отримують повноваження зі зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та утвердження детальних планів території за межами населених пунктів.

Реакція світових політиків на затримання Протасевича

Політики всього світу продовжують реагувати на затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Наприклад, глава МЗС Німеччини Гайко Маас назвав інцидент з позаплановою посадкою рейсу Афіни – Вільнюс "кричущим втручанням у цивільне авіасполучення в Європі". Він заявив, що інцидент не може залишитися без відповіді з боку ЄС.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні рішуче засуджують інцидент з літаком Ryanair і вимагають звільнення Романа Протасевича.

"Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту між двома країнами – членами ЄС і подальший арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення. Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, серед них і громадян США", – йдеться в повідомленні.

"Друга Лукашенка" виключили зі "Слуги народу"

Євген Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народного депутата Євгена Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

"Євгенія Шевченка виключили зі "Слуги народу". Секретаріатові фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів. Матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні. Зі звільненням, Євгене", – написав нардеп Олександр Качура.

Шевченко відомий своєю любов'ю до Білорусі і особливо до панівного режиму Лукашенка. Ось, наприклад, один з останніх його дописів у Facebook: "Ми з Батькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".

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