Данилов поставил условие перед встречей Байдена и Путина

Секретарь СНБО рассказал, могут ли два президента решать вопросы по Украине

Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут ничего решать по Украине без ее участия — об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во ремя своего брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только с нашим участием. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего. Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы (украинцы — ред.) отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", — сказал он.

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